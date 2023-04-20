صحة الإسماعيلية تشن حملات على الأسواق وتعدم منتجات غذائية منتهية الصلاحية

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، علي الاستمرار المكثف بالمرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، خلال الاحتفالات أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مكتب الأغذية بادراه القصاصين الصحية شن عده حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية، حيث تم المرور على 15 محل ومعرض بيع اسماك وبيع مخبوزات العيد وبقاله وتم سحب عدد 21 عينة أغذية مختلفة، كما تم إعدام عدد 15 كيلو منتجات لحوم غير محتفظة بالخواص الطبيعية، وعدد 3 كرتونه سناكس.

كما تم إعدام عدد 80 كيس لبن منتهي الصلاحية، وعدد7 كيلو عجين غير محتفظ بالخواص الطبيعية، و5 صاج خبيز متهالك وبه صدأ وغير صالح للاستخدام، وتم تحرير عدد 13 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والتوصية بالغلق الإداري لعدد واحد محل لوجود خطر داهم علي الصحة العامة به.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وقيادة الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، وعبدالله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بمركز ومدينة القصاصين.



وأوضح الدكتور علي حطب، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية، وذلك خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.