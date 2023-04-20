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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء وتحسين الظروف المعيشية رسالة طمأنة للمواطنين

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة الجهود المكثفة الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين، تحمل دلائل إيجابية حول شعور الرئيس بنبض الشارع المصري وشواغله في ظل ما تفرضه المستجدات العالمية من أعباء جديدة وصعبة، تتطلب التعامل معها ودعم قدرات الأسر المصرية على تحملها، وتؤكد ايضًا أن الجمهورية الجديدة ترفع شعار المواطن أولا.

وأضاف "رزق"، أن القيادة السياسية حريصة على تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم، مشددا على أنها تستكمل سياسات الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية واستكمال سياسات تحسين المعيشة للمواطن وتحجيم تأثرها بالتداعيات العالمية الحالية واتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية، بالتزامن مع الإصرار على مواصلة افتتاح المزيد من المشروعات بكافة ربوع مصر والتي تكفل عدالة توزيع التنمية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى المستمرة تبعث رسالة طمأنة للمواطنين بمستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات وفى مقدمتها الاثار السلبية للازمة المالية العالمية، مشيداً باستمرار الدولة فى استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر المصرية، والذي يؤكد على أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وأن مصر على الطريق الصحيح.

ولفت "رزق"، إلى أن توجيه الرئيس ايضًا بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المزايا والمقومات التى تؤهله ليكون أكبر اقتصاد فى أفريقيا والشرق الأوسط مقوما بالدولار.

القطاع الخاص الرئيس السيسي الاثار حياة كريمة الإقتصاد المصرى

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