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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. قرار عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان يشارك في إفطار هندسة المطرية
اكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

 

جبر الخواطر.. طلاب تربية أسوان يزورون مؤسسة تربية الفتيات لتهنئتهن بالأعياد

قام طلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بجامعة أسوان، برعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، بزيارة خيرية إلى مؤسسة تربية الفتيات بأسوان بهدف رسم البسمة على شفاه أهل الدار.


لطلاب علمي رياضة| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 وتحديدا امتحان الرياضيات الخاص بطلاب الدمج شعبة علمي رياضة.

تضم 11 أستاذاً.. جامعة أسيوط تعلن قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية الطب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات الجامعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الطب والتى ضمت ١١ أستاذا من مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تغير في القائمة المبدئية التي تم الإعلان عنها يوم السبت الموافق السبت 15 إبريل، ولم تتلقى أمانة اللجنة أية تظلمات أو طعون على المرشحين.

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية خلال العيد

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

البحوث الفلكية توضح تفاصيل سقوط القمر الصناعي الأمريكي RHESSI
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث أخبار المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا والتى كانت تحمل  القمر الصناعي الأمريكي RHESSI وكان من المقرر سقوطها خلال الساعات الماضية من فجر اليوم.


تركيب كاميرات المراقبة في لجان الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء امتحانات النقل
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع خطة محكمة لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ومن أبرز بنود هذه الخطة تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .


عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. تعرف عليها
سبب مركز الفلك الدولي حالة كبيرة من الجدل حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أكد المركز أن عيد الفطر السبت وليس يوم الجمعة كما تشير جميع الحسابات الفلكية، ويعتقد جميع المواطنين، حيث أكد المركز أن مشاهدة الهلال يوم الرؤية الشرعية غير ممكنة.

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر، اليوم الخميس 20 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان، وينتظر المصريون في جميع أنحاء محافظات مصر، موعد عيد الفطر 2023 واستطلاع هلال شوال لعام 1444 هجرية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك .

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