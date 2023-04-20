عالم أزهري : معنى جميل في الربط بين الصيام وزكاة الفطر

قال الدكتور اسامه قابيل أحد علماء الأزهر الشريف؛ إن ربنا يحبنا ولذلك ربط الإنسان وصيامه في شهر رمضان والعبادات وبين صدقة وانفاق وعطاء اسمه زكاة الفطر.

أضاف اسامه قابيل خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر؛ أن الرابط ما بين الاثنين بسبب ان الطاعات والعبادات قد يشوبها بعض الرياء او السمعه او "اللخبطه شويه لأن وانت صايم في يوم جبت في سيرة حد أو يوم صليت وقتين قضا" ولأجل هذا التقصير في شهر رمضان قبل العيد الفطر تقول "ياه انا خلاص كله خير وقبول من الله تبارك وتعالى فيجب إخراج زكاه الفطر و التي حددتها دار الافتاء المصريه هذه السنه اقل شيء 30 جنيه.