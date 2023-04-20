معهد صحة الحيوان : مستمرون بالعمل في العيد لإجراء الفحوصات

صرح د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن معامل المعهد تواصل العمل خلال الإجازة حيث استقبلت اليوم عينات أغذية ذات الأصل الحيواني لفحصها مشيرا إلى استمرار العمل داخل معامل المعهد على مدار الساعة لتقديم أفضل وأسرع وأدق الخدمات الفنية للعملاء والمتابعة الحثيثة للوضع الوبائي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لحمايتها من الامراض وأيضا توفير غذاء صحي وآمن للمواطن والمساهمة في الحفاظ على صحة الانسان وتحقيق الامن الغذائي وكذلك فحص الحيوانات الخيلية والاليفة.



وأضاف "شاهين"أن الباحثين بكافة التخصصات يتواجدون بالمعمل لاستقبال العملاء واجراء الفحوصات في حينها وتقديم كافة الخدمات في أسرع وقت لدعمهم وتسهيل الاجراءات.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل المعامل والإدارات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين.