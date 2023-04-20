التعددية القطبية.. تصريحات خطيرة من الرئيس الروسي بشأن نظام عالمي جديد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن هناك تجاه عالمي نحو التعددية القطبية سيقوى ويزداد في المرحلة القادمة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف بوتين خلال جلسة لمجلس شؤون الإدارة الذاتية المحلية، أن الفشل والخسارة سيكونان حتما من نصيب كل الذين لا يريدون اتباع النظام العالمي الجديد والتعددية القطبية.

وأوضح بوتين أن هذا الاتجاه العالمي هو حتمي ولا مفر منه، لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيقوى ويزداد في الأيام القادمة.

وتابع: "أما الذين لا يفهمون هذا الأمر ولن يتبعوا هذا الاتجاه فسيخسرون، هذه الحقيقة واضحة تماما، وهي واضحة مثل شروق الشمس، ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك".