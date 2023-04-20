رئيس هيئة ستاد القاهرة: إبراهيم نور الدين و ضعنى فى موقف محرج

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولى عن عمله في التحكيم في وقت سابق من حياته.

وقال وليد عبدالوهاب في تصريحات إذاعية عبر أثير الشباب والرياضة مع برنامج النجوم في رمضان مع الإعلامى محمد الليثي " عملت فى التحكيم ثلاث سنوات خلال إدارة مباريات درجة الثالثة والثانية حيث كانت أول مباراة له برفقة إبراهيم نور الدين و قام باحتساب هدف غير صحيح عقب رفع راية إبراهيم نور الدين لكن بسبب وقوع اللاعب فى حفره وليست بداعي التسلل ضد فريق سراي القبة".

وأوضح "كان هناك جلسة للحكام عقب كل مباراة باحد القهاوي بمنطقة العباسية لشرح الأخطاء فى المباريات من رئيس لجنة الحكام وجميع قيادات الحكام".

وأكمل "عملت فى هيئة ستاد القاهرة الدولى منذ عام ٢٠٠٤ عقب المشاركة فى أحد الدورات الرمضانية " .

واختتم وليد عبد الوهاب "الرباط الصليبى أنهى مسيرتى الكروية خلال تواجدى فى نادى السكة الحديد وكان عمرى ٢٠ سنة " .