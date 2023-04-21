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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

974 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

صدى البلد

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 855 تصرفاً عقارياً خلال شهر مارس بقيمة إجمالية بلغت 974 مليون درهم في حين قدر إجمالي حجم التداولات بـ 649 مليون درهم حيث شهدت " العامرة " تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 44.5 مليون درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن النتائج التي أظهرها التقرير العقاري الشهري تؤكد مواصلة السوق العقاري في عجمان مساره التصاعدي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وزيادة الطلب المباشر على العقار بالنظر للفرص الإستثمارية المتنوعة والملائمة لتطلعات واحتياجات مختلف فئات المستثمرين وهو ما يعد عاملاً مهماً لجذب المزيد من الإستثمارات إلى القطاع العقاري في عجمان.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 177 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 5.6 مليون درهم في منطقة "الجرف الصناعية 3 "، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"الباهية"، بينما تصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " عجمان ون" و " أبراج المدينة".

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