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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: مصر أدارت ملف عودة الجنود من السودان بحكمة

صدى البلد

علقت نيرمين سعد الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على عودة الجنود المصريين من السودان.

 

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الخارجية: تأمين سلامة باقي الجنود بالسودان وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم

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المتحدث العسكري: إجلاء القوات المصرية من السودان عبر 3 طائرات عسكرية

وقالت نيرمين سعد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "الدولة المصرية تهتم بأوضاع الجنود المصريين منذ اللحظة الأولى للأزمة في السودان".

 وأضافت نيرمين سعد: "مصر تعاملت مع ملف عودة الجنود المصريين بحكمة وبالفعل عاد الجنود المصريين بسلام".

 وتابعت نيرمين سعد: "بيان القوات المسلحة المصرية أكد إجلاء الجنود المصريين على متن طائرات عسكرية مصرية".

وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان له أنه فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.

وأوضح المتحدث العسكري في بيانه أنه تم أمس الأربعاء ١٩ إبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط ٣ طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى إحدى القواعد الجوية بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر ٣رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

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