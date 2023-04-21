عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 : فرص للترقية

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

txt

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023: اكسر القيود

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

إنه وقت يومك لتكون مركز الاهتمام وتفعل الأشياء بالطريقة التي طالما حلمت بها، اخرج من منطقة الراحة واغتنم الفرص لكسر الحواجز في الحياة، دع شجاعتك وقيادتك تلهم نفسك ومن حولك. 

توقعات برج الحمل صحيا

يمكن أن يمنحك النظام الغذائي المغذي والنشاط البدني دفعة من الإيجابية ويطلق هرمونات جيدة.

توقعات برج الحمل عاطفيا

ثق بنفسك ولا تخجل من التواصل والمحادثات ذات الأهمية، ضع نفسك في الخارج ، فمن المؤكد أن هالتك العاطفية ستضيء.

برج الحمل اليوم مهنيا

يمكنك أن تشعر بتحسن في حياتك المهنية اليوم، فقد تجد نفسك تحصل على فرصة للترقية أو تفتح أبوابًا جديدة لمزيد من الفرص، قدم أفضل ما لديك ، واجعل شغفك وثقتك بنفسك هي الأساس لما تريد متابعته.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قم بأبحاثك وطوّر مهاراتك واسمح لنفسك بالعمل في سيناريوهات مختلفة. 

برج الحمل حظك اليوم برج الحمل صحيا توقعات برج الحمل وحظك اليوم توقعات برج الحمل صحيا توقعات برج الحمل عاطفيا برج الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

يسبب زلزالا أعنف 30 مرة| اكتشاف تسرب تحت المحيط الهادئ نتيجة ثقب في الأرض.. تفاصيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان..لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

موضوعات متعلقة

كنز للقلب .. جمال شعبان ينصح بتناول التوت الأسود لهذه الأسباب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023: اكسر القيود

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : حدوث تغيير كبير

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : بشرى سارة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : لا تتخلى عن أحلامك

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : تتميز عن منافسيك

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : انسى الماضي

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 20 أبريل 2023 : ابحث عن الفرص

ترشيحاتنا

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات SUV جديدة في مصر| صور

«سري للغاية» .. وثيقة أمريكية تفضح تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية في سوريا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 21 أبريل 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

وحش سداسي العجلات بونكر كانون سايبر.. أقوى بيك أب جديدة| صور

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

أخبار التعليم| من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات.. وتعليمات عاجلة للإدارات بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

مسلسل ستهم الحلقة 29.. سرقة رماح وروجينا تحصل على حقها

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

فيديو

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

تنفي إجرائها عمليات تجميل.. مراحل تطوُّر شكل دنيا بطمة منذ ظهورها حتى الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ