جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

أثارت أجور الفنانين في رمضان 2023 جدلًا واسعًا، وذلك بسبب المبالغ الطائلة، التي تقاضاها النجوم، ووقف امامها جمهور السوشيال ميديا طويلا، ووصفوها بالخرافية، حيث يعتبر الفنان محمد رمضان، صاحب الأجر الأعلى، ليؤكد أنه “نمبر وان” الدراما الرمضانية.

جعفر العمدة

محمد رمضان.. نمبر وان في الأجور

يحظى الفنان محمد رمضان بنصيب الأسد في قائمة أجور الفنانين، ووصل أجره في مسلسل "جعفر العمدة" الى 45 مليون جنيه، ويأتي محمد رمضان في المركز الأول من حيث الأعلى أجرا كل عام.

الإمام

خالد النبوي.. الإمام وش الخير

جاء في المركز الثاني الفنان خالد النبوي، في قائمة أعلى الأجور، وتقاضى مبلغ 33 مليون جنيه، عن مسلسل "رسالة الإمام".

بابا المجال

مصطفى شعبان.. بابا مجال الدراما

حصل الفنان مصطفى شعبان، على مبلغ قدره 30 مليون جنيه، وذلك عن مسلسل "بابا المجال"، الذي عرض ضمن رمضان 2023.

سوق الكانتو

أمير كرارة.. الرابع بسوق الكانتو

احتل الفنان أمير كرارة، المركز الرابع، وحصل على أجر 28 مليون جنيه، عن مسلسله "سوق الكانتو"، مع الفنانة مي عز الدين.

المداح

حمادة هلال.. حلق منفردا مع المداح

جاء الفنان حمادة هلال في المرتبة الخامسة، ضمن قائمة أعلى الأجور،

وتقاضى عن مسلسله "المداح"، في موسمه الثالث، 26 مليون جنيه.

الكبير

أحمد مكي.. فارس الكوميديا الرمضانية

احتل فارس الكوميديا الرمضانية الفنان أحمد مكي، المرتبة السادسة في قائمة أجور الفنانين، وبلغ أجره في مسلسل "الكبير أوي 7" 25 مليون جنيه.

علاقة مشروعة

ياسر جلال.. راضي بقليله

احتل الفنان ياسر جلال، المركز الأخير في القائمة، وحصل على مبلغ قدره 20 مليون جنيه، عن مسلسل "علاقة مشروعة"، الذي لعب بطولته مع كلًا من مي عمر، وداليا مصطفى، والذي ينتمي إلى دراما ١٥ حلقة.