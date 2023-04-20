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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة.. فيديو

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن  الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ولديها شفافية عالية وقدرات وإمكانيات التوسّع والحصر والانتشار.

 

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تفديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يمكن للجمعيات الخيرية،  استقبال وتوزيع الزكاة والصدقات بشكل صحيح؛ فيجوز التبرع لها بكل طمأنينة.

 

مبادرة كتف في كتف

وتابع مفتي الجمهورية، أن هناك مشروعات خيرية عظيمة  تقوم بها الدولة كمؤسسة تحيا مصر ومشروع حياة كريمة، ومبادرة كتف في كتف وغيرها من المشروعات والمبادرات الوطنية.
 

مفتى الجمهورية الجمعيات الخيرية الدولة الزكاة الصدقات

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