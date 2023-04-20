سقوط كييف في 3 أيام.. إعلان صادم من التليفزيون الروسي الحكومي

نفى ضيف التلفزيون الروسي الحكومي المزاعم التي أدلى بها في الماضي نقاد ومسؤولون بشأن خطة البلاد للسيطرة على كييف في غضون ثلاثة أيام، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي مقطع فيديو مع ترجمة باللغة الإنجليزية تم نشره على “تويتر” بواسطة أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، شوهد ضيف في التلفزيون الروسي يتحدث عن المعلومات التي تم تداولها حول الحرب عندما بدأت في فبراير من العام الماضي بما في ذلك مزاعم بأن روسيا ستستولي علي كييف في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

وفي بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال العديد من النقاد والمحللين الروس، بما في ذلك الدعاية الروسية البارزة ورئيسة قناة “آر تي”، مارجريتا سيمونيان، إن القوات الروسية ستستولي على العاصمة الأوكرانية في غضون أيام قليلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استراتيجية لتطويق كييف في وقت سابق من الحرب، لكن الجهود الدفاعية للقوات الأوكرانية تعني أن المعركة امتدت إلى مدن أخرى بما في ذلك أوديسا وخرسون ومؤخراً باخموت.

وقال الضيف في مقطع الفيديو الذي بثه جيراشينكو: “ليس لدينا خطابنا الخاص، وليس لدينا روايتنا الخاصة لملء فضاء المعلومات لدينا. ونحن مجبرون على الرد على ما يخرج هناك. وأيًا كان ما يقدمونه، بغض النظر عن كيفية مناقشته، يمكننا أن ننكر ذلك هنا ، يمكننا أن نثبت في ثانية أنه ليس صحيحًا ... كأكثر مثال تافه وحيوي لمشاهدينا، خلال الأيام الأولى للعملية الخاصة ، الذين توصلوا إلى هذه الأطروحة القائلة بأن الروس.. نحن لم نقل مثل هذا الشيء”.

ومع ذلك، قام جيراشينكو بتجميع عدد من المقاطع المضافة إلى نفس الفيديو الذي أظهر العديد من النقاد والمحللين الروس يقولون إن كييف ستسقط بسرعة في يد روسيا.