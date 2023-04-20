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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يختم القرآن في ليلة التاسع والعشرين من رمضان

الجامع الازهر
الجامع الازهر

 أدّى جموع المصلين في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح لليلة التاسع والعشرين من رمضان لعام ١٤٤٤ه‍، حيث شهدت أروقة وساحات الجامع الأزهر منذ عصر اليوم إقبالا كبيرا من المصلين، المصريين والوافدين، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان، راجين من الله تعالى أن يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم، وأن يبلغهم رمضان أعواما عديد وأزمنة مديدة.

وكثفت إدارة الجامع الأزهر والإدارات المعاونة لها من مشيخة الأزهر جهودها لاستقبال الوفود المتزايدة من المصلين، حيث تم تنظيم الإفطار الجماعي اليومي الخاص بالطلاب الوافدين، ثم تهيئة الأروقة والمصليات وصحن الجامع الأزهر لاستيعاب آلاف المصلين المصريين والوافدين.

وتقدم المصلين فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاتا العشاء والتراويح بسور الطارق والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والكافرون والنصر والمسد والإخلاص والفلق والناس، براوية ورش عن نافع المدني، وخلف عن حمزة الكوفي، وأبو حارث عن الكسائي، وقالون عن نافع المدني.

وأم المصلين الليلة في صلاة العشاء بالجامع الأزهر؛ الشيخ كمال محمد علي، والشيخ محمود محمد عزازي، والشيخ أيمن محمد عبد المنعم، والشيخ أحمد سعد العجمي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الشيخ محمد جمعة، والشيخ حسام قاسم، والشيخ محمد السعداوي.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مائة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏


ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

الجامع الازهر صلاتي العشاء والتراويح الأزهر

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