نجوم الأهلي وأعضاء البرلمان يشهدون ختام دورة المرج بملاعب سيد جلال

شهد اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ونجوم النادي الأهلي ختام دورة المرج الرمضانية بملاعب سيد جلال بمنطقة المرج.

وأشرف سيد جلال رئيس نادى مودرن سبورت ورئيس اللجنة المشرفة على البطولة على حفل الختام الذى شهده كل من نجوم النادي الأهلي شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب وحمدى ابو راضى وناجى خليل ومحمد عبد الهادى رئيس حى المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج يتقدمهم النائب محمد رضا البنا ومحمد الكومى وأحمد على وصفوت النجار وعادل قبيس امين حزب مستقبل وطن بالمرج وخالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ وعبد الكريم عيسى امين حزب الشعب الجمهورى والمستشار ايمن عبد الغنى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اختارت ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبارات خاصة بقطاع الناشئين بالأهلي من أجل اختيار افضل العناصر.

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة أن الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وأوضح جلال أن الهدف من البطولة قد تحقق بعد اختيار ٣٠ لاعبا للاختبار بالنادي الأهلي.