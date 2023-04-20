إيلون ماسك ينتزع علامة التوثيق من حسابات الأندية ومشاهير الرياضة على تويتر

شهدت الساعات القليلة الماضية، إزالة علامة التوثيق من حسابات الأندية العالمية ونجوم كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت منصة تويتر حذرت قبل أسابيع من إزالة علامة التوثيق، من جميع الحسابات التي لم تنضم لخاصية "تويتر بلو"، وتسدد رسوم الاشتراك، بدءًا من 1 أبريل 2023.

وبالفعل، ظهرت خلال الساعات الماضية حسابات الأندية ونجوم كرة القدم العالمية بدون العلامة الزرقاء، ويأتي منها حسابات نادي الزمالك سواء الحساب العربي أو الإنجليزي أو حسابات الألعاب الأخرى، وكذلك حسابات الأهلي.

أما على صعيد نجوم كرة القدم العالمية فظهرت حسابات البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، والمصري محمد صلاح، والنرويجي آرلينغ هالاند، وغيرهم، بدون العلامة الزرقاء.

ويعمل إيلون ماسك منذ نهاية العام الماضي 2022 ، على إزالة علامات التوثيق الزرقاء من الحسابات القديمة على تويتر، التي تم التحقق منها بموجب القواعد السابقة للمنصة، كونه يرى أن هذه العلامات حصل أصاحبها عليها بأساليب غير منطقية.

وتتراوح تكلفة الاشتراك الشهري في خاصية تويتر بلو من 7 إلى 11 دولار شهرياً، حسب البلد المفتوح منها الحساب.