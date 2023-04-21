العصر الفاطمي .. العيدية أحد الطقوس العربية الراسخة في وجداننا عن العيد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تاريخ العيدية التي ارتبطت بالعيد وأيام البهجة والفرحة .

وأوضح التقرير أن العيدية تعتبر أحد الطقوس الإسلامية العربية التي ترسخت في وجداننا عن العيد.

وتابع التقرير أن اسم العيدية اختلف على مر العصور الإسلامية، فالعيدية مشتقة من كلمة عيد ، وأطلقها الناس على الهدايا والأموال التي كانت توزعها الدولة في العيد .

وأكمل التقرير أن أصل العيدية يرجع إلى العصر الفاطمي حيث كان يخرج الخليفة لتوزيع الحلوى والنقود .

ولفت التقرير إلى ان العيدية ظهرت كطقس مالي لأول مرة باسم "التوسعة"، وفي العصر المملوكي عرفت العيدية باسم " الجامكية".