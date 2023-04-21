أخبار التعليم|كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم جولات علمية للطلاب..كل ما تريد معرفته حول شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته حول شروط التقدم لجوائز جامعة عين شمس



أعلن مكتب الجوائز التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة للأفراد.

انطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

يعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة .

رابط التسجيل بالمؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل " خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الجامعات الاسترالية لعام 2023/2024.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية اعتبارًا من فبراير2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى.

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم جولات علمية للطلاب



تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان بعد إجازة عيد الفطر تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .

رئيس اتحاد جامعة القاهرة:مستشفى 500 500 تحقق طفرة في علاج الأورام بمصر



شارك وفد من اتحاد طلاب كليات جامعة القاهرة في زيارة ميدانية إلى مشروع المعهد القومي للأورام الجديد (مستشفى 500 500) بمدينة الشيخ زايد، للاطلاع على معدلات الإنجاز في أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت بها.