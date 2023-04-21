عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة كهربا ... الأهلي يحتفل بعيد الفطر المبارك

صدى البلد

حرص النادي الأهلي على تهنئة جماهيره بعيد الفطر المبارك. 

 

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صور للاعبي الفريق الأول من ضمنها صوره محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق وهو ضاحكا وعلقت “ عيدكم سعيد ”. 

 

ويستعد الفريق الأول للاعبي لمباراة  الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة، فيما خاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير وحمزة علاء، تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى كهربا الدوري الممتاز دوري ابطال افريقيا محمد الشناوي ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

ترشيحاتنا

بسبب قرار واحد.. ترامب يتهم الإدارة الأمريكية بإشعال حرب أوكرانيا

نجم التسعينيات يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

حكم صلاة العيد يوم الجمعة هل تسقط إحدى الصلاتين؟ الفقهاء: يجوز في حالة واحدة

التضحية بـ تايوان أو باقتصادها.. أمريكا تواجه كارثة كبيرة

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

بصورة كهربا ... الأهلي يحتفل بعيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

مسلسل ستهم الحلقة 29.. سرقة رماح وروجينا تحصل على حقها

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

جعفر العمدة الأعلى أجرًا وياسر جلال الأقل في الموسم الرمضاني

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ