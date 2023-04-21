بصورة كهربا ... الأهلي يحتفل بعيد الفطر المبارك

حرص النادي الأهلي على تهنئة جماهيره بعيد الفطر المبارك.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صور للاعبي الفريق الأول من ضمنها صوره محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق وهو ضاحكا وعلقت “ عيدكم سعيد ”.

ويستعد الفريق الأول للاعبي لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة، فيما خاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير وحمزة علاء، تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.