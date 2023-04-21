تسلا تعاقب عمالا صينيين بسبب حادث لحام أدى لحالة وفاة

يناشد عدد من العمال في مصنع تسلا جيجا في شنجهاي بالصين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لإعادة المكافأة الشهرية بعد أن تم قطعها بشكل غير متوقع.

تسلا تعاقب عمال صينيين بسبب حادث لحام أدى لحالة وفاة

يذكر عمال المصنع أنه تم إجراء تخفيضات في أجر المكافأة الشهرية بعد وقوع حادث مميت في المصنع في فبراير، وبحسب ما ورد أخبر مديرو المصنع الموظفين أنه تم إجراء التخفيضات حتى يتمكن من دفع التعويضات المتعلقة بالحادث.

كتب أحد العمال على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Zhihu: "هذا غير عادل بشكل لا يصدق، وقع حادث السلامة هذا في المصنع ليس بسبب أخطاء العمال الشخصية، لا ينبغي معاقبة العمال بخصم من أجورهم بسبب مشاكل مسؤولية الشركة ".

تسلا تعاقب عمال صينيين بسبب حادث لحام أدى لحالة وفاة

ذكر بعض العمال أن مكافآتهم الفصلية قد تم تخفيضها بنحو 2000 يوان (291 دولارًا)، هذا مبلغ كبير بالنظر إلى أن الرواتب الأساسية في المصنع تبدأ من حوالي 5340 يوان (777 دولارًا أمريكيًا) شهريًا.

حرصًا على إيصال مخاوفهم، تجاوز بعض موظفي تسلا قيود الصين على تويتر ليطلبوا من ايلون ماسك نفسه التدخل.

قال أحد العمال: "يرجى الانتباه إلى أداء عمال الخطوط الأمامية في مصنع تسلا في شنجهاي الذين يتم خصمهم بشكل تعسفي".

رد ماسك في النهاية على منشور واحد من موقع Investing.com، مشيرًا إلى أنه تم تنبيهه بشأن المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع وأنه "يبحث في الأمر".

وقع الحادث محور القضية في 4 فبراير عندما أدى حادث في ورشة اللحام في المصنع إلى وفاة عامل، أنتهى تحقيق الحكومة المحلية إلى أن الإشراف على إدارة السلامة في تسلا قد ساهم بشكل غير مباشر في وقوع الحادث ، لكنه أشار إلى أن العامل كان مسؤولاً بشكل مباشر عن وفاته.