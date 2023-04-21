أمينة عاطف: فوز الأهلي بكأس مصر خطوة لتحقيق كل الألقاب

عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر، وذلك على حساب الزمالك، في المباراة النهائية للبطولة، وأكدت أن لاعبات الفريق قدمن مباراة كبيرة للغاية.

وأوضحت أمينة أن لاعبات الأهلي سيطرن على المباراة بشكل كبير مما ساهم في حسم الشوط الأول لصالحهن، بفضل التركيز الكبير، والرغبة الجادة في حسم اللقب.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفوز بلقب الكأس سيكون خطوة مهمة للفريق لتحقيق كل البطولات في المحافل القادمة، والتي يسعى الأهلي بقوة للفوز بها.

وأشادت أمينة عاطف بدور مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وجمهور النادي، في دعم الفريق والمساهمة في حصد لقب البطولة.