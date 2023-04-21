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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار كبير في مدينة روسية قرب حدود أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز"، بأن انفجاراً كبيراً وقع بشارع في مدينة بيلجورود الروسية على الجانب الآخر من الحدود مع أوكرانيا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام، معلناً حالة الطوارئ، إن هناك حفرة قطرها 20 متراً في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالات أنباء روسية، بأن "ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من طائرة".

وأظهرت لقطات فيديو من الموقع أكوام الخرسانة في الشارع، وأضراراً لحقت بالسيارات ونوافذ محطمة.

زيلينسكي يضغط لضم أوكرانيا للناتو وتسليمها أسلحة

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ضم أوكرانيا للناتو  

في سياق آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، حلف الناتو على ضم بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها لمحاربة روسيا، في مطلب يمثل إن تحقق خطراً على موسكو التي تعتبر الحلف الأطلسي تهديداً وجودياً لها.

وتدعو أوكرانيا منذ سنوات للانضمام إلى الناتو، وطالبت بذلك أكثر بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022 باعتبارها الضمانة الحقيقية الوحيدة لأمنها في مواجهة موسكو.

وحلف الناتو الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم هذا البلد، يبقي الغموض حول الجدول الزمني، إذ إن دخول كييف إلى المنظمة قد يسبّب تصعيداً في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر.

ووصل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إلى كييف، الخميس، في زيارة غير معلنة هي الأولى له منذ اندلاع الحرب.

وقال زيلينسكي إثر لقائه ستولتنبرج إن "قمة الناتو في فيلنيوس (في يوليو) يمكن أن تصبح تاريخية"، مشيراً إلى أنه "من المهم أن تتلقى أوكرانيا خلالها الدعوة المناسبة" للانضمام إلى هذه المنظمة. وأصر على أن "الوقت قد حان".

 

 

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