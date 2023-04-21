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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: الإسلام لا يصادم الفطرة البشرية وحاجتها إلى المرح والانبساط

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن مراعاة الفطر ، وملاحظة سجايا البشر خصيصة للإسلام ظاهرة ، والحياة فيها المتاعب والآلام ، والمشاق ، والمصائب ، فتحتاج فيها النفوس إلى مواقف تخفف عنها بعض هذا العناء والمعاناة ، فلا يطغى على عيشهم النكدُ والهمُّ ، والحزَنُ والغَمُّ.   

المسلم آلفا باسما 

وأوضح " بن حميد " خلال خطبة عيد الفطر المبارك اليوم من المسجد الحرام، أن الإسلام يحب أن يكون المسلم آلفا باسما ، مرحا خلوقا ، كريم الخصال ، حميد الفعال ، حسن المعشر ، يجمع بين الجد والمرح ، وروح الدعابة ، وعذوبة المنطق ، وطرافة الحكمة ، ضابطا أوقاتَ الجد ، وأوقاتَ المرح ، مجانبا الإفراط والتفريط .

وأكد أن الإسلام لا يصادم الفطرة البشرية وحاجتها إلى المرح والانبساط ، وكلِّ ما يجعل الحياة باسطة طيبة ، متفائلة ، لا مكتئبة ولا متشائمة ، وبخاصة في المناسبات كالأعياد ، والأعراس ، وأوقات التنزهات ، والفسح ، والإجازات، منوهًا بأن إدخال السرور على قلوب الناس ، وإسعادُ نفوسهم ، ورسمُ البسمة على وجوههم ، وجلبُ البهجة إلى قلوبهم أمرٌ يدركه أصحاب القلوب الصافية النقية .

إدخال السرور من قيم الإسلام 

وأضاف أن إدخال السرور على النفوس قيمة عالية من قيم هذا الدين العظيم ، وفي الحديث : ( إن من أحب الاعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخالَ السرور على مسلم ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لقى أخاه المسلم بما يحب الله ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة ) .

وأشار إلى إلى أن المرح والمزاح فيه إدخال السرور على القلب ، ويستعان به على التخلص من السأم والملل ، وطردُ الوحشة ، ودفعُ الهم والقلق ، وتأليفُ القلوب ، فتنشط النفوس وتتهيأ لاداء الأعمال الجادة ، والأعمالِ الصالحة ، ومن طبيعة الإنسان أنه ملول ، والقلوب إذا كَلَّت عَمِيت .

وتابع: فلا بد من كسر حدة الجد والصرامة ، وما يحقق التوازن لتسيرَ الحياة ، وتتحققَ الغايات ، فإذا كان ذلك كذلك فليعلم أن المرح والمزاح سلوك محبب ، تنشط معه النفوس في متعرجات الحياة ومسالكها من غير إيذاء أو ضرر ، وهو الوسيلة القريبة للوصول إلى قلوب الإخوان ، وفيه حل لكثير من المشكلات النفسية ، والأسرية ، والاجتماعية ، والتربوية .

المرح والمزاح سلوك محبب

وأكد أنه كما أحل الله الطِّيب والطيبات ، والزينة والتجمل ، فقد أباح المزاح والمرح والترويح والمرح والمزُاح مباسطة على وجه التلطف والاستعطاف دون أذية ، مزاح تطيب به النفس ، وتأنس به الروح ، وتجم به القلوب ، ويرفع به التكلف ، ويَقْرُبُ به البعيد ، ويَأْنسُ به المستوحش" .

واستطرد قائلا: عيدكم مبارك ، لكم فيه - بإذن الله وفضله - فرحتان : فرحةُ الفطر وفرحةُ لقاء الرب، أما فرحة الفطر  فهي فرحة في أنفسكم ، وفرحة في مجتمعكم ، وفرحة في أمتكم فرحة النفس هي فرحة الطمأنينة ، وفرحة تمام النعمة ، وفرحة إنجاز هذه العبادة العظيمة في صيامهما ، وقيامها ، وإنفاقها .

وواصل : فرحةُ البراءة من الشح والبخل ، وفرحةُ الإحسان والبر ، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال" ،  أما فرحة المجتمع فهي بالتآخي ، والعون ، والاجتماع على الخير ، والبر ، والإحسان ، وسلامة الصدر ، زادكم الله إحسانا وفضلا ، وأما فرحة الأمة فهي في هذا المظهر العظيم للوحدة الإسلامية في صيامها وفطرها ، وشعارها ومشاعرها ، مع ما يرجى من الفوز العظيم برضوان الله ليعلي الله من شأنها، ويعز أوطانها ، ويجمع على الحق والهدى كلمتها ، وينشر الخير والعيش الكريم في ربوعها ، ويحفظها من كيد الكائدين ، وعدوان المعتدين.

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