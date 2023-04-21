رئيس مركز الداخلة يطمئن على المرضى ويقدم التهنئة لهم بحلول عيد الفطر.. صور

تفقد المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية مستشفى الداخلة العام لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

كما قام رئيس المركز والوفد المرافق له بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، باعتبارهم العين الساهرة لراحة المواطنين وتوفير الرعاية لهم ليعيشوا في أمن مستمر، وأكد على أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.

جانب من الجوله (1)

جانب من الجوله (2)

جانب من الجوله (3)

جانب من الجوله (4)