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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يهنئ الجمهور بعيد الفطر.. شاهد

محمد شريف وابنه
محمد شريف وابنه

شارك اللاعب محمد شريف متابعيه صورة جديدة له من الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر محمد شريف في الصورة رفقة ابنه الصغير، معلقاً: "عيد سعيد".

 

توج محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق كل من محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول (ركلة جزاء)، في الدقائق ١٨، ٤٥+٣، ٩٠+٧.

وبهذه النتيجة، استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٠ نقطة، بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة ٣٢ محتلا المركز الثامن.

 

تهنئة محمد شريف

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