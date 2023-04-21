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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك رفقة جيرانه وأصدقائه.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وظهر رمضان في الفيديو رفقة أصدقائه وجيرانه أثناء احتفالهم بأول أيام عيد الفطر المبارك، التقاط الصور التذكارية معه.

 

وعلق رمضان قائلا:"صلاة العيد وسط جيراني الأعزاء في نيو جيزة كل عيد وأنتم والشعب المصري كله بخير و طيبين و مبسوطين ".

بدأ العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احدى المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.

حضر الفنان محمد رمضان العرض الخاص وبمجرد ظهوره التف حوله الجمهور والقنوات، وتصدى الامن لهم وقام بمحاوطة رمضان لحمايته من الازدحام الشديد.

يذكر أن أصدرت نقابة المهن السينمائية، بيانا رسميا اعترضت من خلاله على فريق عمل تصوير فيلم هارلي لمحمد رمضان والذي أستمر لمدة 54 ساعة متواصلة لما فيه من الإضرار بمصلحة العاملين فيه.

وقال البيان أن نقابة المهن السينمائية أستدعت ممثلين عن الشركة المنتجة لفيلم هارلي للتأكد من الأمر وبالفعل أكدوا صحته لظروف خاصة بضيق الوقت وقرب دخول عيد الفطر.

 

وتابع البيان أن الشركة المنتجة أكدت على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى وهو ما جعل النقابة تصدر ثلاث قرارات الأول هو اللوم الشديد للشركة المنتجة وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

 

القرار الثاني لفت نظر فريق عمل الفيلم من أعضاء نقابة المهن السينمائية بعد تكرار ذلك.

القرار الثالث في حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على الصالح العام لكل الأطراف المعنية بالأمر.

القرار الرابع تشكيل لجنة قانونية مهنية من الخبراء لإعداد نموذج ألية عمل لزمة تضمن كافة الضوابط والعلاقات المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات.

 

https://www.instagram.com/reel/CrSSv35oS-4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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