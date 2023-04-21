العيد فرحة.. توزيع بالونات وهدايا على الأطفال عقب صلاة العيد بالإسكندرية

شهدت ساحات صلاة العيد بمحافظة الإسكندرية توزيع هدايا للأطفال وجوائز على المصلين وسط فرحة وبهجة من الأسر التي حرصت بكاملها على أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المخصصة.

وأدى ملايين الإسكندرانية صلاة العيد في المساجد والساحات بنطاق محافظة الإسكندرية، والتي تبلغ ٣٦٣ مسجدا، و٥٣١ ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسى أبو العباس.

وخصصت المديرية إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.



وعقب الصلاة، تم توزيع الألعاب على الأطفال أمام بعض المساجد، وسط فرحة غامرة من الأطفال، والنساء والذين حرصن على أداء صلاة العيد.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 من الهجرة، ولذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، إن المساجد والساحات تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والذي بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للاذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها.