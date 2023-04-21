أداء الصلاة وتلقي التهاني.. كيف احتفل الملك سلمان بأول أيام عيد الفطر؟

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.

وأدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.

وقد أَمّ المصلين المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن علي بن نوح، الذي بَيّن ما لعيد الفطر من فضائل ومقاصد شرعية؛ لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية قد خصها الله بنعم ومنح ربانية تستوجب الشكر، من منهج شرعي معتدل رصين، وثقل حضاري وسياسي كبير، واجتماع للكلمة متين، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.

وعقب الصلاة، تَلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غرد صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين: "أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وأضاف: "أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. وكل عام وأنتم بخير".