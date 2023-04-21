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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

صدى البلد

شهدت الساعات القليلة الماضية، إزالة علامة التوثيق من حسابات الأندية العالمية ونجوم كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وكانت منصة تويتر حذرت قبل أسابيع من إزالة علامة التوثيق، من جميع الحسابات التي لم تنضم لخاصية "تويتر بلو"، وتسدد رسوم الاشتراك، بدءًا من 1 أبريل 2023.

وبالفعل، ظهرت  خلال الساعات الماضية حسابات الأندية ونجوم كرة القدم العالمية بدون العلامة الزرقاء، ويأتي منها حسابات نادي الزمالك سواء الحساب العربي أو الإنجليزي أو حسابات الألعاب الأخرى، وكذلك حسابات الأهلي.

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