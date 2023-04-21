الصحة العالمية تعلن حصيلة جديدة لضحايا أحداث السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث السودان، مؤكدة مقتل 413 شخصًا وإصابة 3551 آخرين جراء الاشتباكات، وفقا لفرانس 24.

من جانبها، قالت نقابة أطباء السودان، إن 70% من المستشفيات خارج الخدمة، لافتًة إلى أن 4 مستشفيات في مدينة الأبيض تعرضت للقصف.

وأضافت نقابة أطباء السودان أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 243 قتيلا و1335 إصابة.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان أصدر، منذ قليل، بيانا عاجلا بشأن تطورات الأوضاع على الأرض في السودان، على إثر الاشتباكات التي تدور هناك بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقال البرهان في بيان رسمي نشرته القيادة العامة للجيش السوداني على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تمر علي بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك وبلادنا أصابها جرح بالغ الخطورة، حيث سقط القتلي والجرحي وتشردت الأسر ودمرت المنشآت والمنازل، فالخراب والدمار وأصوات الرصاص ما تركت مجالا لفرح يستحقه أهلنا في كل ربوع البلاد الحبيبة، فإننا لجد حزينين لهذا المآل".

وأضاف: "لكن يبقي الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك ويزداد هتافنا قوة جيش واحد شعب واحد.. وإننا علي ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة وبما يحافظ علي أمن ووحدة البلاد ويمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني".