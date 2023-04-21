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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهسه قطار.. التصريح بدفن جثمان مزارع خمسيني في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان مزارع في منتصف العقد السادس من العُمر، كان قد لقي مصرعه أسفل عجلات قطار "القاهرة- أسوان"، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة؛ دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من هيئة السكة الحديد بسوهاج، مفادها اصطدام قطار بشخص ووفاته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء مرور قطار "القاهرة- أسوان"، إصطدم بالمدعو (أبو السعود ا س ع- 55 سنة- مزارع- دائرة المركز)، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة بذات الناحية؛ ما نتج عنه وفاته.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، وبسؤال كلًا من:" شقيق المتوفي أسعد ا س ع- 53 سنة- مدرس- ويقيم بذات الناحية، صلاح ع ب ع- 42 سنة- عامل بأجر- ويقيم دائرة المركز- شاهد واقعة"، قررا بمضمون ما تقدم.

 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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