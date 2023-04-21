باقي أقل من شهر.. أراضٍ مميزة جاهزة للتسليم الفوري بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في مارس الماضي طرح أراضي للأفراد بمدينة 6 أكتوبر جاهزة للتسليم من خلال الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر الرابط التالى:

https://reserve.newcities.gov.eg/.



فتحت هيئة المجتمعات العمرانية، الحجز من الفترة 16/3/2023 حتى يوم 15/5/2023، كما أن الحجز بدون أي أسبقية من أي نوع سواء كانت عبر الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي.

تفاصيل الأراضي مواقعها

ولمعرفة تفاصيل الأراضي المميزة بمنطقة التوسعات الشرقية الحى الثالث المطروحة.. اضغط هنا