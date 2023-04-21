مهندس يوزع عيدية على الأهالي من نافذة مكتبه في حي الخليفة بالقاهرة.. شاهد

في مشهد فريد من نوعه، قام مهندس بحي السيدة زينب بإلقاء الأموال على أهالي المنطقة من شرفة منزله، والذي يقع في الدور الثاني، كعيدية للأهالي.

وقام المهندس حسين التونسي، بإلقاء العيدية من شرفة المنزل علي أهالي حي السيدة زينب في جو من البهجة والفرح.

ويذكر أنه قد نقل التليفزيون المصري والقناة الأولى، شعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر المبارك، من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

واستعدت أئمة وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، لأداء شعائر أول جمعة في شوال 2023، وذلك من خلال موضوع "حق الرحم"، والذي حددته الوزارة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(في مشهد فريد من نوعه، قام مهندس بحي السيدة زينب بإلقاء الأموال على أهالي المنطقة من شرفة منزله، والذي يقع في الدور الثاني، كعيدية للأهالي.

وقام المهندس حسين التونسي، بإلقاء العيدية من شرفة المنزل علي أهالي حي السيدة زينب في جو من البهجة والفرح.



ويذكر أنه قد نقل التليفزيون المصري والقناة الأولى، شعائر صلاة الجمعة في عيد الفطر المبارك، من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

واستعدت أئمة وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، لأداء شعائر أول جمعة في شوال 2023، وذلك من خلال موضوع "حق الرحم"، والذي حددته الوزارة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا اليوم الجمعة 21 / 4 / 2023م، منها (17) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1100) مسجد منها (888) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(212) مسجدًًا صيانة وتطويرًا6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (1100) مسجد منها (888) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(212) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.