الإمارات.. 620.9 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية بنهاية يناير الماضي

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات العربية المتحدة إلى 620.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5.6% أو ما يعال 31.2 مليار درهم، مقابل نحو 589.7 مليار درهم في يناير 2022، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي في الامارات ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 396.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.5% مقابل نحو 383.6 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 13.3 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وزادت الودائع بالمصارف الإسلامية في الإمارات إلى 434.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.1% مقارنة بنحو 421 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 13.1 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 106 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.1% أو ما يعادل 171 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 88.3 مليار في يناير 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.34% مقابل 104.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 72.8 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فوصل إجمالي أصولها إلى 3.047 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.8% مقارنة بنحو 2.7 تريليون درهم في نهاية يناير 2022.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 83.1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية يناير الماضي والبالغة 3.668 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 16.9%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.477 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.3%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.799 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.2%.

نمو استثمارات البنوك التقليدية

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 12.9% إلى 430.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، موزعة بواقع 235.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و147.2 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و9 مليارات درهم في الأسهم، و38.8 مليار درهم استثمارات أخرى.