أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

ملابس نجمات أثارت الجدل .. أثارت الكثير من نجمات الفن و المشاهير جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ بسبب الإطلالات التي ظهرن بها خلال الشهر.

مجوهرات وإكسسوارات

تنوعت إطلالات نجمات الفن خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ولكن ش-كان أغلبها يجمع بين الأحتشام و الأناقة حيث أعتمدت الكثير منهن على ارتداء القفطان والعبايات الرمضانية.

حرصت نجمات الفن على تنسيق الإكسسوارات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية القيمة التي زادت من أناقتهن و جمالهن و منحتهن إطلالة متكاملة.



ومن أبرز النجمات اللاتي أثارت الجدل في رمضان ٢٠٢٣

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