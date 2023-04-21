طلب رسمي من رئيس الرجاء المغربي لجماهير الفريق قبل مواجهة الأهلي

علق عزيز البداروي، رئيس نادي الرجاء المغربي، على مواجهة الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي، غدا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال رئيس الرجاء المغربي في تصريحات نقلها “لو ٣٦٠ سبورت” المغربي: “رحلة فريق الرجاء من المغرب إلى مصر في ظروف مريحة عكس مباريات دور المجموعات”.

وأضاف: “الرحلات الماضية أرهقت اللاعبين، بينما هذه الرحلة كانت عبر طائرة خاصة وذلك عكس مباريات دور المجموعات”.

وأكمل: “مباراة الرجاء والأهلي صعبة، لكنني أثق في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية”.

الرجاء المغربي ضد الأهلي

واختتم: “أطالب جماهير الرجاء والمغرب بشكل عام، الدعاء للفريق من أجل تحقيق الفوز في مواجهة الأهلي”.