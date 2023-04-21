لأول مرة تفاصيل دقيقة .. بيان مهم من والي الخرطوم للشعب السوداني

قدم والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة اليوم كلمة لمواطني ولاية الخرطوم هنأهم من خلالها بالعيد، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

وجاء في نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين أتوجه في هذا اليوم لكل مواطني ولاية الخرطوم بالدعوات الصالحات بقبول الصيام والقيام وحلول عيد الفطر المبارك، حيث يجئ العيد هذه المرة في ظرف استثنائي ندعو الله أن يتقبل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وأن يعود لبلادنا الاستقرار والطمأنينة والتحية لقوات شعبنا المسلحة وهي تقوم بواجبها في الدفاع عن الارض والعرض والوطن والمواطن.

وتابع في البيان، "أخاطبكم اليوم بإسم حكومة ولاية الخرطوم وفي أجندتنا على مدار الساعة معاناة المواطن مع نقص الخدمات الأساسية، المياه، الكهرباء، الصحة، وتكدس النفايات مع صعوبة التحرك لتوفير ضروريات الحياة، ورغم وجودنا في غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة والصعوبات التي نواجهها في توفير الحماية للفنيين العاملين في محطات المياه وحماية الكوادر الطبية لكن تكللت الكثير من الجهود مع أجهزة الدولة في تشغيل عدد من محطات المياه في جبل أولياء الصالحة والمقرن وسوبا والتمانيات بريفي بحري وتأمين التيار الكهربائي لمحطة مياه المنارة والتي تعمل بطاقتها القصوي فضلاً عن تشغيل عدد كبير من الآبار لكننا لا نزال نواجه صعوبات في تشغيل محطتي بحري وبيت المال".

"وفيما يتعلق بالصحة نجحنا في توفير الحماية للطواقم الصحية وظلت وزارة الصحة تعلن باستمرار عن المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات العاملة فيما بدأت بعض المحليات التي يسودها الهدوء في نقل النفايات، ونؤكد لكم أننا نتابع عن قرب وبتنسيق كامل مع القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات الوطني لتأمين المرافق الخدمية وإعادة تشغيل المتوقفة منها ندعو الله صادقين أن تكلل جهودنا بالنجاح حتى تستقر الخدمات ويتمكن المواطن من قضاء حاجياته".