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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالألعاب النارية.. ختام مبهر للدورة الرمضانية بالمرج بحضور نجوم الأهلي

صدى البلد

فى أمسية رائعة مع اللحظات الأولى من نسمات عيد الفطر المبارك.. اختتمت مساء أمس الدورة الرمضانية الكبرى التى أقيمت على ملاعب سيد جلال فى المرج بمشاركة ٤٥ فريقا.

وشهد حفل الختام عدد كبير من مسئولى الرياضة يتقدمهم اللواء اسماعيل الفار وكيل اول وزارة الشباب والرياضة ونجوم النادي الأهلي يتقدمهم شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب وحمدى ابو راضى وناجى خليل بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج يتقدمهم النائب محمد رضا البنا ومحمد الكومى وأحمد على وصفوت النجار وخالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ.

وشهدت فعاليات حفل الختام وتكريم الفائزين سواء مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ او أصحاب الجوائز الفردية استخدام الألعاب النارية التى اضاءت سماء المرج فى جو اضفى البهجة على الحضور الجماهيري الكثيف الذى حرص على حضور نهائى البطولة.

كما تم تكريم اللجنة المنظمة برئاسة فتح الله ياسين الذى بذل مجهودا خارقا طوال البطولة الذى سخر كافة الامكانات والتسهيلات أمام الفرق المشاركة مع باقى أعضاء اللجنة المكونة من محمد مجدى ومحمد مرسى

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة قد تحقق بعد اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية التى كانت تحتاج فقط للتنقيب عنها مشيرا إلى أن منافسات البطولة اشرف عليها فنية ضمت نجوم النادي الأهلي.

وأوضح ان اختيار ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبارات خاصة في النادي الأهلي هو نجاح كبير وهو الهدف الأساسى من الدورة

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