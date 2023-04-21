إصابة لاعب الداخليه بكسر في عظمة الوجنة اليمنى للوجه

أثبتت الإشاعات والفحوصات التي خضع لها عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية اصابته بكسر في عظمة الوجنة اليمني للوجه أثناء مباراة فريقه مع بيراميدز في التحام قوي بكررة راسية مع اللاعب على جبر أدت لاصابته.

وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يتم تجهيزه حاليا ليخضع عملية جراحية في الوجه لرد الكسر وتثبيته خلال اسبوع.

واضاف الفريق الطبي انه من المقرر أن يغيب اللاعب عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

وكان عبد العزيز السيد زيزو، لاعب نادي الداخلية، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد التحام قوي مع علي جبر لاعب بيراميدز، في مباراة الفريقين التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي بالجولة 26 م الدوري الممتاز.

وسقط زيزو أرضًا، ليتم تغييره مع نهاية الشوط الأول من المباراة .