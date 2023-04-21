عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حققنا المطلوب.. سيد جلال يشكر وزارة الرياضة ونجوم الأهلي على دعم دورة المرج

حققنا المطلوب.. سيد
حققنا المطلوب.. سيد جلال يشكر وزارة الرياضة ونجوم الأهلي على

وجه سيد جلال رئيس نادى مودرن سبورت ورئيس اللجنة المشرفة على الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة ونجوم النادي الأهلي ونواب حزب مستقبل وطن بمنطقة المرج على المساهمة في نجاح الدورة والتأكيد على أهمية رعاية أبناء الوطن فى تلك المرحلة السنية.

وقال سيد جلال إن وزارة الشباب والرياضة قدمت دعما كبيرا من خلال التواجد فى حفل الافتتاح او الختام حيث حضر امس الختام اللواء اسماعيل الفار وكيل اول وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة الذى حضر حفل الافتتاح.

وحرص العديد من مسئولى النادي الأهلي يتقدمهم المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي و شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب وحمدى ابو راضى وناجى خليل.

كما حرص على الحضور أيضا العديد من نواب مستقبل وطن بالمرج يتقدمهم النائب محمد رضا البنا ومحمد الكومى وأحمد على وصفوت النجار وعادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج وخالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ.

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة قد تحقق باكتشاف المواهب التى تحتاج للتنقيب عنها فقط مشيرا إلى أن منافسات البطولة اشرف عليها لجنة فنية كاملة تضم نجوم الأهلي من أجل رعاية الموهوبين الذين تم اختيارهم للاختبار فى الأهلي.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد اختارت ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة حيث اختار حمدي ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي ٣٠ لاعبا من مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة الرمضانية بالمرج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

ترشيحاتنا

سنوات خلف القضبان وسوار إليكتروني| سعد لمجرد بين أسرته في عيد الفطر بعد سراح مؤقت

شاهد.. استعدادات غربية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان

أمريكا تنصح الجيش الأوكراني بالانسحاب السريع من باخموت

الزراعة: التصدي للتعديات على الأراضي واستلام التقاوي والتفتيش على أسواق اللحوم

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمين الناتو بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

لأول مرة تفاصيل دقيقة .. بيان مهم من والي الخرطوم للشعب السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

برودة وحرارة ودفء| تفاصيل التقلبات الجوية.. ونصائح من الأرصاد للمواطنين في العيد

فيديو

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

مفاجأة في سعر الذهب واستقرار الدولار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ