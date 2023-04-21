حققنا المطلوب.. سيد جلال يشكر وزارة الرياضة ونجوم الأهلي على دعم دورة المرج

وجه سيد جلال رئيس نادى مودرن سبورت ورئيس اللجنة المشرفة على الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة ونجوم النادي الأهلي ونواب حزب مستقبل وطن بمنطقة المرج على المساهمة في نجاح الدورة والتأكيد على أهمية رعاية أبناء الوطن فى تلك المرحلة السنية.

وقال سيد جلال إن وزارة الشباب والرياضة قدمت دعما كبيرا من خلال التواجد فى حفل الافتتاح او الختام حيث حضر امس الختام اللواء اسماعيل الفار وكيل اول وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة الذى حضر حفل الافتتاح.

وحرص العديد من مسئولى النادي الأهلي يتقدمهم المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي و شريف عبد المنعم وعلاء ميهوب وحمدى ابو راضى وناجى خليل.

كما حرص على الحضور أيضا العديد من نواب مستقبل وطن بالمرج يتقدمهم النائب محمد رضا البنا ومحمد الكومى وأحمد على وصفوت النجار وعادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج وخالد مصطفى عضو مجلس الشيوخ.

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة قد تحقق باكتشاف المواهب التى تحتاج للتنقيب عنها فقط مشيرا إلى أن منافسات البطولة اشرف عليها لجنة فنية كاملة تضم نجوم الأهلي من أجل رعاية الموهوبين الذين تم اختيارهم للاختبار فى الأهلي.

وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد اختارت ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة حيث اختار حمدي ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي ٣٠ لاعبا من مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ بعد تألقهم خلال فعاليات الدورة الرمضانية بالمرج.