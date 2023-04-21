1415 وظيفة برواتب من 2700 جنيه.. وتحصيل 57 ألف درهم إماراتي للعمالة المصرية| القوى العاملة خلال أسبوع

القوى العاملة في أسبوع..

توفير 1415 فرصة عمل برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا

وزير القوي العاملة يطلب من العاملين الارتقاء بالمنظومة الرقمية

تحصيل 57 ألف درهم إماراتي للعمالة المصرية

شهد حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة خلال الفترة من ١٥ الي ٢٠ أبريل الجاري العديد من اللقاءات والاجتماعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا .

التقي وزير القوى العاملة حسن شحاتة ؛ مع رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر لبحث سبل التعاون فيما يخص توفير فرص عمل للشباب .

كما تم توفير فرص عمل فى محافظتي الإسماعيلية والشرقية قدمتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وتحصيل مستحقات عمالة مصرية في كل من الأردن والإمارات.

وواصلت مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ خطة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك المشاركة في المفاوضات الجماعية الناجحة من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .

وفيما يلي تفاصيل الحصاد..

في ختام الاسبوع قام الوزير بجولة في مبنى الوزارة ،التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام ،داخل مكاتبهم ،مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

واكد خلال الجولة أهمية العمل والاجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التي تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي والتنمية المستدامة 2030. وحث الوزير العاملين على استمرار الجهد والعطاء ، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء ، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة فى مختلف مجالات العمل سواء فى التشغيل وتوفير فرص العمل ، او التدريب المهني ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن .

والتقى الوزير وفداً من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة، مرحبا بالتعاون مع الشركة، ووجه الإدارات المُختصة بالاستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة الشركة للوقوف على أوجه التعاون خاصة فيما يَخص ملف التدريب المهني وتبادل الخبرات والتعاون في توفير فرص العمل التي تطلبها في ظل توسعاتها الجديدة.

وقال إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال التعاون لمساندة كافة المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية التي توفر فرص العمل، وتساند هيكل الصادرات المصرية.

وأعلنت الوزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر ي أبريل ومايو 2023.

كما أعلنت الوزارة عن توفير 90 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات محافظتي الشرقية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة أخصائي مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة في المحافظتين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم.



وأعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 122 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وفي نفس السياق، تلقت الوزارة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن الحصول على مستحقات ورثة المواطن (أ .ع . ا .ع) المتوفى خلال عمله منذ عام 2021، ومستحقات المواطن (أحمد .ع .م. ح) والذي أرسل يلتمس المساعدة في الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل، والتي بلغت إجماليها اكثر من 57 الف درهم إماراتي، وذلك في اطار توجيهات الوزير لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة.

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