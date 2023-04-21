مكافآت فورية.. هكذا احتفى الإسماعيلي بالفوز على المصري

قفز الإسماعيلي إلى المنطقة الدافئة فى جدول ترتيب الدورى وحصد ثلاث نقاط غالية بعد فوزه المستحق على المصري العملاق البورسعيدي ليصل إلى النقطة 26 وله مباراتان مؤجلتان فى المسابقة المحلية التى ظل يعاني فيها فارس القناة قبل قدوم مجلس الاستقرار بقيادة اللواء أبوبكر الحديدي.

وبذلك أعطي مجلس الإدارة واللاعبون أجمل هدية للإسماعيلاوية مع نسمات اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وسريعا كافأ المجلس لاعبيه الشجعان بصرف مكافآت فورية لمزيد من التحفيز وتقديرا لإجادتهم ووعد بمزيد من الدعم شرط استمرار ابتسامة الجمهور.

ومن جانبه وجه حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى التهنئة لجماهير النادى الإسماعيلى بمناسبة عيد الفطر المبارك عقب الفوز على النادى المصرى بهدفين مقابل هدف.



وتوجه الجمل بجزيل الشكر للجماهير التى زحفت من الإسماعيلية إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق على الرغم من تبقى ساعات قليلة على أول أيام عيد الفطر المبارك، وأكد الجمل أن لاعبيه كانوا رجالا بالفعل خلال مباراة المصرى.

وأشار إلى أن هدفه عودة الإسماعيلى إلى مكانته الطبيعية وليس البقاء فى مسابقة الدورى.

ووجه الجمل الشكر لمجلس الإدارة بقيادة اللواء أبو بكر الحديدى على صرف مكافأة المباراة فورا عقب المباراة تأكيدا على الأجواء الإيجابية التى خلقت حالة من الاستقرار ولعبت دورا محوريا فى نتائج إيجابية متتالية.

واختتم الجمل تصريحاته عقب الفوز على المصرى بأنه كان من الصعب عليه أن يحل عيد الفطر المبارك والجماهير غير سعيدة خاصة وأن عوامل النجاح موجودة حاليا فى قلعة الدراويش.