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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالظاهر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات وبطاريات السيارات بالظاهر.

تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن  التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة السلام أول تمهيداً لبيعها كخردة .

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة إطارات وبطاريات السيارات بأسلوب "الفك"، وأقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة أخرى على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها  بمسكن أحدهم.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الظاهر امن القاهرة

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