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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أهالي قرية زاوية غزال بدمنهور يستغيثون من عدم تطهير ترعة الشركة

صدى البلد

استغاث أهالي قرية زاوية غزال ، التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة و تسريبات مياه الصرف التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في ترعة الشركة المتواجده بجوار سور محطة كهرباء زاوية غزال   التي تتوسط القرية.

ويقول علي البنا فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى صدى البلد: “الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة، حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسط صمت كامل من المسئولين”.

وأضاف: “الترعة تقع على طريق عام ورئيسي ووسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية”.
وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الترعة، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين حيث كونها تروي أكثر من مائتي فدان بقرية بسطرة وأجوارها.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تطهير الترع الإهمال والتجاهل تجميع القمامة الأمراض والأوبئة قرية زاوية غزال المخلفات والحيوانات النافقة

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