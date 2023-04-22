أهالي قرية بلصفورة في سوهاج يستغيثون بالمسئولين لاستكمال مشروع الصرف الصحي

معاناة يعيشها أهالي قرية بلصفورة التابعة لمركز ومحافظة سوهاج؛ بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عدة سنوات.

ويقول المواطن علي عبد الله، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي قرية بلصفورة، التابعة لمركز ومحافظة سوهاج، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل المنطقة، والاعتماد فقط على الطرنشات التي تسربت منها مياه الصرف الصحي أسفل المنازل؛ ما أدى لظهور التصدعات والتشققات في كثير منها، وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأضاف: "قررت الدولة عمل مشروع الصرف الصحي بالقرية قبل ثورة يناير، وعقبها توقف المشروع عن الاستكمال حتى الآن.

وواصل شكواه: “شوارع وطرقات المنطقة، تحولت إلى بحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة، وتعوق عملية السير، والوصول للمنازل، واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى”.

وأشار إلى أنهم يعانون من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع؛ مما أصاب أهالي المنطقة بالأمراض، وخاصة الأطفال، فضلا عن الطريق غير مرصوف؛ بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي".

وناشد المسئولين، بالعمل على حل تلك المشكلة؛ رحمة بالأهالي من الأمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

ويمكن التواصل مع الشاكي، من خلال الرقم (01118660332).



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