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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية بلصفورة في سوهاج يستغيثون بالمسئولين لاستكمال مشروع الصرف الصحي

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية بلصفورة التابعة لمركز ومحافظة سوهاج؛ بسبب تعطل استكمال مشروع الصرف الصحي منذ عدة سنوات.

ويقول المواطن علي عبد الله، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن أهالي قرية بلصفورة، التابعة لمركز ومحافظة سوهاج، من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي داخل المنطقة، والاعتماد فقط على الطرنشات التي تسربت منها مياه الصرف الصحي أسفل المنازل؛ ما أدى لظهور التصدعات والتشققات في كثير منها، وتهدد بكارثة بيئية، فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب".

وأضاف: "قررت الدولة عمل مشروع الصرف الصحي بالقرية قبل ثورة يناير، وعقبها توقف المشروع عن الاستكمال حتى الآن.

وواصل شكواه: “شوارع وطرقات المنطقة، تحولت إلى بحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة، وتعوق عملية السير، والوصول للمنازل، واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى”. 

وأشار إلى أنهم يعانون من الطفح الدائم لمياه الصرف الصحي بالشوارع؛ مما أصاب أهالي المنطقة بالأمراض، وخاصة الأطفال، فضلا عن الطريق غير مرصوف؛ بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي".

وناشد المسئولين، بالعمل على حل تلك المشكلة؛ رحمة بالأهالي من الأمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

ويمكن التواصل مع الشاكي، من خلال الرقم (01118660332).

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كارثة بيئية مياه الصرف الصحى مشروع الصرف الصحي تلوث مياه الشرب استكمال مشروع الصرف الصحي

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