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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة وإعادة المسروقات .


أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة ربع نقل "ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها كمية من الألواح الحديدية "مجهولة المصدر".


وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع.

بتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العقارات تحت الإنشاء بأسلوبى "كسر الباب ، المغافلة" .


واعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب على النحو المُشار إليه.. تم بإرشادهما ضبط (عدد 3 إسطوانات) بمسكنهما.

باستدعاء المجنى عليهما إتهامهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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