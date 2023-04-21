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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. الإضرابات تشل السكك الحديدية وتعطل 4 مطارات

ألمانيا.. الإضرابات
ألمانيا.. الإضرابات تشل السكك الحديدية وتعطل 4 مطارات

بدأ عمال سكك الحديد إضرابهم في ألمانيا، اليوم الجمعة، مما أدى لتوقف الخدمة، في إطار الاحتجاجات على تدني الأجور وسوء المعيشة.

وبدأ العاملون في السكك الحديدية الإضراب، الذي نظمه اتحاد السكك الحديدية الألماني، في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي وانتهى الساعة 11 صباحا، لكن من المتوقع أن يؤثر ذلك على خدمة القطارات على مستوى البلاد خلال اليوم بأكمله.

وأفاد اتحاد السكك الحديدية الألماني بأن نحو 22500 موظف في شركة في "دويتشه بان" شاركوا في الإضراب مما أثر سلبا على خدمات الشركة الحكومية وعلى 49 شركة أخرى للسكك الحديدية.

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ويسعى اتحاد السكك الحديدية، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف، إلى رفع الأجور 12 بالمئة أو على الأقل إضافة 650 يورو للأجر الشهري، وعرضت "دويتشه بان" زيادة خمسة بالمئة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 2500 يورو.

 إضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا 

وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية في ألمانيا  مع إضراب في 4 مطارات ألمانية هي دوسلدورف، وهامبورج، وكولونيا بون، وشتوتجارت.

وتسبب الإضراب، في إلغاء نحو 700 رحلة إقلاع بسبب الإضراب في أول ثلاثة مطارات.

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