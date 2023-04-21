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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة الأخيرة .. هروب صالح وطرد رشاد

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث قرر صالح الذهاب وترك السوق لانه لم يطق الحياة هناك وترك جواب لعائلته.

بينما تم طرد رشاد “فتحي عبد الوهاب” من السوق بعدما اثبت احقية الاوقاف في السوق وعدم احقيته في أي شئ، وقام بتطليق زوجته فاطمة.

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يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

سوق الكانتو فتحي عبد الوهاب رشاد DMC قناة DMC

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