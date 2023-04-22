عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع قاصر سقطت من أعلى أرجوحة في سوهاج

صدى البلد

لقيت طفلة في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في محافظة سوهاج، بأول أيام عيد الفطر المُبارك، أثناء تنزهها بصحبة والديها في مدينة سوهاج، لتتشح قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج بالسواد حزنًا عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع الطفلة (نسمة عبدالموجود- 9 سنوات- وتُقيم بقرية شطورة)؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في سوهاج.

شباب سوهاج يحتفلون بعيد الفطر المُبارك في شوارع المحافظة

ادعى علاقته بمسئولين في الدولة.. سقوط نصاب سوهاج

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والديها، تبين أن الطفلة نسمة عبدالموجود، البالغة من العُمر 9 سنوات، قد لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في مدينة سوهاج، وهي من ابناء قرية شطورة بمركز طهطا شمالي المحافظة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات؛ والتي أمرت بدفن جثمان الطفلة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ملاهي أرجوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

سوهاج.. مركز العسيرات يتشح بالسواد بعد مصرع أم وابنتها في حادث سير

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر.. مقترحات لجذب رؤوس الأموال

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

3 واجبات لمن وقع في المعصية .. احرص عليها لتجنب التكرار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

إبن هورين مات فى العيد.. انتشال جثمان طالب من بحر شبين الكوم بالمنوفية

بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بشأن بالصراع الدائر حاليا في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ