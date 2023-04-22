مصرع قاصر سقطت من أعلى أرجوحة في سوهاج

لقيت طفلة في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في محافظة سوهاج، بأول أيام عيد الفطر المُبارك، أثناء تنزهها بصحبة والديها في مدينة سوهاج، لتتشح قرية شطورة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج بالسواد حزنًا عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع الطفلة (نسمة عبدالموجود- 9 سنوات- وتُقيم بقرية شطورة)؛ إثر سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في سوهاج.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والديها، تبين أن الطفلة نسمة عبدالموجود، البالغة من العُمر 9 سنوات، قد لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى أرجوحة بملاهي شهير في مدينة سوهاج، وهي من ابناء قرية شطورة بمركز طهطا شمالي المحافظة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات؛ والتي أمرت بدفن جثمان الطفلة.