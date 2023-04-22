عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثانى أيام عيد الفطر| حديقة الحيوان تواصل استقبال زوارها

صدى البلد

تواصل حديقة حيوان الجيزة استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك.

وشهدت حديقة حيوان الجيزة اقبال الاسر المصرية فى اول يوم عيد الفطر المبارك وسجلت عدد الزائرين 20 ألف مواطن .

وحرص العديد من الأسر المصرية على تناول الرنجة والفسيخ والكحك خلال قضائهم اول يوم العيد فى حديقة الحيوان بالجيزة.


وقال د. محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن إدارة الحديقة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين.


وأضاف رجائي أنه فتحت حديقة حيوان الجيزة انس الجمعة  أبوابها الـ ٩ منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز الـ ٢٠ ألف خلال ثلاث ساعات .

 

وأكد محمد رجائي أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر.. مقترحات لجذب رؤوس الأموال

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

3 واجبات لمن وقع في المعصية .. احرص عليها لتجنب التكرار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

إبن هورين مات فى العيد.. انتشال جثمان طالب من بحر شبين الكوم بالمنوفية

بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بشأن بالصراع الدائر حاليا في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ