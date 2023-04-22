ثانى أيام عيد الفطر| حديقة الحيوان تواصل استقبال زوارها

تواصل حديقة حيوان الجيزة استقبال زوارها فى ثانى ايام عيد الفطر المبارك.

وشهدت حديقة حيوان الجيزة اقبال الاسر المصرية فى اول يوم عيد الفطر المبارك وسجلت عدد الزائرين 20 ألف مواطن .

وحرص العديد من الأسر المصرية على تناول الرنجة والفسيخ والكحك خلال قضائهم اول يوم العيد فى حديقة الحيوان بالجيزة.



وقال د. محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إن إدارة الحديقة اتخذت كافة الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين.



وأضاف رجائي أنه فتحت حديقة حيوان الجيزة انس الجمعة أبوابها الـ ٩ منذ الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن عدد الزائرين تجاوز الـ ٢٠ ألف خلال ثلاث ساعات .

وأكد محمد رجائي أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازتهم